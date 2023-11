In campo per la Coppa. FolloGavo, ecco il Livorno

Neanche il tempo di gustarsi la vittoria col Poggibonsi che è tempo di tornare in campo per il Follonica Gavorrano. Oggi infatti la truppa di mister Marco Masi sfida in casa il Livorno per gli ottavi di finale di Coppa Italia: calcio d’inizio alle 14.30 allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano.

Dopo il pareggio visto nella gara di andata di campionato terminata sull’1-1, quello che ci si può aspettare è una gara equilibrata, dove a farla da padrone potrebbero essere gli episodi, proprio come accaduto nel match di campionato giocato all’Armando Picchi. In quel caso a fare la differenza per il punteggio finale erano stati lo spettacolare gol in acrobazia di Pino e il dubbio rigore concesso al Livorno subito dopo.

Sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al botteghino dello stadio al costo di 15 euro per il biglietto intero. I bambini e le bambine sotto gli 11 anni di età entreranno gratuitamente, così come i tesserati della società biancorossoblù.

"Domenica ho schierato la formazione tenendo conto di questo impegno infrasettimanale – ha spiegato alla vigilia mister Marco Masi, tecnico del Follonica Gavorrano –. Il Livorno è una squadra importante, hanno recuperato Cesarini che è di categoria superiore. Hanno trovato la loro quadra. Noi dovremo fare una prestazione di alto livello".