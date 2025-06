In campo. Trofeo Marche, domani i quarti di finale

Portuali Calcio, Maceratese, Ancona e Giovane Ancona sono le quattro semifinaliste del Trofeo Marche, torneo riservato alla categoria Giovanissimi Under 14 organizzato dalla Cluentina calcio.

Domani alle 19 al campo Tonino Seri di Macerata sarà dato il fischio d’inizio della gara Ancona-Giovani Ancona, alle 21 sarà invece l’ora dei Portuali Calcio-Maceratese. La Maceratese ha superato il turno ai danni della Sangiustese ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari erano terminati sull’1-1.

Sono state abbastanza equilibrate le altre gare. I Portuali hanno regolato 2-1 la Nuova Folgore nel primo dei due derby anconetani. Con lo stesso punteggio l’Ancona ha superato la sorpresa Real Elpidiense capace, sotto di due gol, di riaprire la gara quando i giochi sembravano ormai chiusi in una partita abbastanza a senso unico. Più netto il risultato dell’ultima sfida ovvero l’altro derby anconetano tra Moie Vallesina e Giovane Ancona, vinto da quest’ultima per 3-1.

Ora ci sono i quarti in cui non c’è una super favorita alla vittoria finale; il blasone di alcune potrebbe far sbilanciare il pronostico a proprio favore ma per quanto visto in campo ci sono quattro ottime squadre che assicureranno spettacolo e sfide avvincenti tutte da seguire.