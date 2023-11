In casa degli amaranto. Il Livorno fa la big. E il Cenaia arranca

LIVORNO

3

CENAIA

1

LIVORNO: Biagini, Ronchi (75’ Brenna), Nardi, Luci (75’ Cesarini), Menga (68’ Kosiqi), Savshak, Curcio (84’ Fancelli), Bellini, Sabattini, Bassini, Mutton (67’ Giordani). A disp. Albieri, Coriano, Farinhas Taffner, Camara. All. Favarin.

CENAIA: Baroni, Rossi (81’ Malara), Papini, Quilici (81’ Zaccagnini), Caciagli, Borselli, Benassi (73’ Di Bella), Macchia, Sanyang (73’ Rustichelli), Simonini (81’ Accordino), Pasquini. A disp. Simoncini, Velani, Fenzi, Cocucci. All. Macelloni.

Arbitro: Luca Tagliente di Brindisi.

Reti: 32’ Menga, 35’ Nardi, 40’ Macchia, 90’ Brenna.

LIVORNO – Una sconfitta meno pesante rispetto alle ultime condanna il Cenaia a toccare per la prima volta l’ultimo posto della classifica. Tutti i pronostici alla vigilia erano a favore del Livorno, con la neopromossa Cenaia che si presentava al Picchi, davanti ad oltre 2.500 spettatori presenti, con una formazione oltremodo rimaneggiata dopo le squalifiche e gli infortuni arrivati in settimana. Mister Macelloni schiera una formazione inedita che riesce però fin da subito ad opporsi agli amaranto di mister Favarin, sospinti da un tifo come sempre molto caldo. La gara inizia su buoni ritmi con gli arancioverdi che attendono i locali per poi ripartire in contropiede con la coppia d’attacco Macchia-Quilici. Al 32’ arriva la rete che sblocca la partita. Il Livorno confeziona il primo tiro della partita con Menga che calcia forte a botta sicura, Baroni respinge ma sulla ribattuta è ancora Menga a ribadire in rete per l’1-0 locale. Accusa il colpo il Cenaia, prende coraggio il Livorno e dopo appena tre minuti dagli sviluppi di un calcio d’angolo arriva il raddoppio con Luci che dalla riga del fondo campo serve indietro per Nardi che da fuori area, complice anche una leggera deviazione, insacca. Due minuti dopo Sabbatini colpisce la traversa. Reazione Cenaia e Macchia insacca un ottimo diagonale. Nella ripresa la gara resta equilibrata. Nel finale il Livorno chiude la partita con un inzuccata di Brenna su cross di Sabattini. Sesto ko di fila per il Cenaia che domenica ospiterà lo Sporting Trestina.

Luca Bongianni