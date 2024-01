In casa del K Sport Montecchio Gallo. Il Tolentino deciso ad allungare il passo

Dopo il successo interno con la Sangiustese, il Tolentino è atteso da una doppia trasferta. Il calendario, infatti, impone ai cremisi la gara di oggi sul campo del K Sport Montecchio Gallo e poi, domenica prossima, la sfida sul campo del Castelfidardo. Due avversari difficili per la squadra di Matteo Possanzini che viaggia a gran ritmo in questa fase centrale della stagione, con 19 punti conquistati nelle ultime sette giornate grazie a 6 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Sette risultati utili consecutivi che hanno portato il Tolentino nei piani alti della classifica, tant’è che in questo momento – con la Civitanovese che deve recuperare una gara con l’Urbino – occupa la seconda posizione a due lunghezze dalla vetta, dove troviamo il Chiesanuova, suo prossimo avversario al "Della Vittoria" domenica 28 gennaio. In compagnia dei cremisi, a quota 25 punti, c’è pure il K Sport Montecchio Gallo, compagine molto ben attrezzata - lo si è visto chiaramente nel match dell’andata (terminato 1-1, gol di Bracciatelli) - e rinforzatasi in attacco grazie al mercato invernale. Si tratta di un avversario ambizioso, con un progetto societario solido, che punta al salto di categoria. Dunque, un impegno delicato per i ragazzi di Possanzini, il quale ha convocato, per oggi, i portieri Orsini, Bucosse e Palazzo, i difensori Balbo, Di Biagio, Di Lallo, Lanza, Mercurio e Tomassetti, i centrocampisti Borrelli, Bracciatelli, Frulla, Gabrielli, Gioggioloni, Nasic, Salvucci, Santoro e Sosa, gli attaccanti Cancelli, Cardinali, Garcia e Moscati. Fra i pali dovrebbe esserci Orsini, reduce da un’influenza, mentre in retroguardia potrebbe rientrare Tomassetti. Le altre scelte sono sotto la lente del mister. Intanto il Club ha reso noto il passaggio alle giovanili dell’Empoli del promettente Nicola Cimarelli.

m. g.