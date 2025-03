In casa della capolista, la squadra di Marchini lotta: ma non basta. Troppo Forlì in campo. Il Progresso si arrende

2 PROGRESSO 0 (3-4-3): Martelli; Mandrelli, Drudi, Saporetti, Graziani (11’ st Falasca); Campagna (36’ st Lilli), Menarini, Gaiola; Macrì (32’ st Lombardi), Petrelli (25’ st Trombetta), Farinelli (48’ st Valentini). A disp.: Colombo, Sbardella, Eleonori, Firman. All.: Miramari. PROGRESSO (4-5-1): Roccia; Castagnini, Mele, Cestaro (40’ st Sansò), Dandini; Pinelli (19’ st Cavazza), Bellisi, Scalini, Corzani (11’ st Mascanzoni), Stellacci (19’ st Gnani); Finessi (32’Montesi). A disp.: Cheli, Ben Saed, Castagnini, Fridhi. All.: Vecchiati. Arbitro: Mascolo di Castellamare. Reti: 7’ st Petrelli rig., 41’ st Trombetta. Note: Ammoniti Drudi; Mela. Angoli: 3-4.

Un Progresso volitivo e sceso in campo con l’intenzione di tenere il risultato sul nulla di fatto ha lasciato l’intera posta allo stadio Morgagni, tana della capolista Forlì lanciatissima capolista del girone D che, col 2-0 di ieri ha mantenuto due lunghezze di vantaggio sul Ravenna impostosi (0-1) sul San Marino. La diga della squadra bolognese, nella quale mancano gli squalificati avanti Maltoni e Matta, ha retto anche con una certa tranquillità per tutta la prima frazione del match. La rete, subita su un calcio di rigore non proprio nettissimo, trasformato da Petrelli ad inizio della seconda frazione di gioco, ha mandato in frantumi i progetti della squadra allenata da mister Marchini, ieri sulla tribuna dello stadio forlivese per squalifica e sostituito da Vecchiati in panchina. Dopo una mezz’ora con poche occasioni, al 29’ Forlì in avanti col diagonale di Mandrelli boccao da Roccia. Al 30’ la punizione di Mele è stoppata a terra da Martelli. Al 32’ Menarini conclude sopra la traversa. Al 46’ del primo tempo Finessi in girata, dal limite, non trova il "sette" per questione di centimetri.

La ripresa inizia con l’occasione del Forlì svirgolata da Petrelli (46’) e poco dopo la girata di Stellacci trova la splendida respinta di Martelli volo. Al 52’ il Forlì passa in vantaggio: Petrelli è toccato in area da un piede nemico ed il direttore di gara fischi il penalty trasformato dallo stesso centravanti forlivese nonostante la deviazione di Roccia. Al 63’ la volèe di Macrì risulta troppo centrale mentre quella di Campagna (65’) non inquadra lo specchio. Al 74’ il raddoppio dei padroni di casa sembra fatto ma la conclusione di Campagna è respinta sulla riga di porta. All’86’ il definitivo 2-0: Lilli mette in mezzo per Trombetta bravo a spedire in fondo alla rete la definitiva palla del 2-0. La squadra bolognese domenica tornerà in campo nel derby bolognese casalingo col Corticella: in pallio tre punti (qualità) per restar fuori dalla zona playout.

Franco Pardolesi