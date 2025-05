In casa Poggibonsi si pensa al futuro. Per Pacini e Borri c’è aria di conferma

Nella rosa 2025-2026 del Poggibonsi, delle pedine potrebbero rappresentare la continuità con il passato. Si ragiona in termini ancora ipotetici, visto che il sodalizio deve sempre compiere le necessarie scelte a proposito sia del direttore sportivo, in sostituzione di Jacopo Galbiati, sia dell’allenatore (prosecuzione del rapporto con Francesco Baiano o soluzione nuova). Ma intanto per alcuni componenti del team, in forza al Poggibonsi già dal tempo dell’Eccellenza, potrebbe maturare un’ulteriore conferma in forza al collettivo per la prossima serie D. È il caso del portiere Francesco Pacini e del difensore centrale Federico Borri (nella foto). Per entrambi, insieme con altre pedine tuttora potenzialmente parte integrante dei programmi societari, non è escluso un ulteriore rinnovo del mandato all’interno dell’organico. Difficile prefigurare gli scenari sulla configurazione della rosa, tenuto conto che innanzitutto il Poggibonsi dovrà concentrarsi sui ruoli chiave in quadri tecnici che restano in parte in attesa di valutazioni. Una questione di priorità, come ha sottolineato anche il presidente Giuseppe Vellini nei giorni scorsi. Però è fondamentale che le componenti operino fin dall’inizio per realizzare al meglio il mosaico in ogni sua tessera, in previsione momento, ora non certo alle porte, del conto alla rovescia verso l’estate dei raduni e delle amichevoli. Piena attività, dunque, su più versanti. Soprattutto in un periodo forse caratterizzato da certezze un po’ meno granitiche rispetto a precedenti stagioni, Tenendo in considerazione, come è naturale, tutte le esigenze per la nuova annata agonistica nei dilettanti nazionali, dopo il torneo da poco andato in archivio per il Poggibonsi son il raggiungimento della salvezza.

Paolo Bartalini