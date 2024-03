In casa pro patria. Colombo elogia i suoi: "A Trento bella prova»

Dopo il pari a rete inviolate di venerdì sera a Trento, la Pro Patria è già concentrata sulla gara di martedì con la Pro Vercelli in casa allo Speroni. "Abbiamo - commenta il tecnico Riccardo Colombo - mosso di un solo punto la classifica ma abbiamo avuto l’atteggiamento giusto e la necessaria aggressività come avevo chiesto ai ragazzi. Abbiamo avuto delle buone occasioni, la gara si è riaperta quando si è tornati in parità numerica con un’espulsione anche per loro. Sono soddisfatto del punto".

"A Trento - dice il portiere Mangano - abbiamo fatto una buona partita, sono contento che non abbiamo preso gol, nemmeno in inferiorità numerica. Abbiamo preso un buon punto che tiene dietro in classifica il Trento e dobbiamo ripartire dall’unità e compattezza per affrontare la Pro Vercelli martedì".

Luca Di Falco