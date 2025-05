In casa Robur il futuro è già iniziato. Il primo ‘nodo’ è il nuovo allenatore

"Il futuro inizia ora": con queste parole il presidente della Robur, Jonas Bodin, attraverso un comunicato ufficiale, ha voluto rassicurare la Siena bianconera sulla volontà, da parte della proprietà svedese, di voler intraprendere un cammino virtuoso, di voler "raggiungere la Serie C". Per quanto non siano state esplicitate le tempistiche, quello del numero uno bianconero, è arrivato comunque come un messaggio forte e chiaro, in vista di un futuro tutto da scrivere. Di tempo, per costruire l’organico, di certo non manca e questa volta il lavoro potrà essere condotto senza lo spettro di una cessione, quindi senza cambi di budget improvvisi o incertezze legate a questioni extra campo. Il primo passo sarà quello di scegliere il condottiero della squadra. La stagione si è chiusa con Gill Voria: il tecnico della Juniores, promosso a quattro giornate dalla fine per sostituire l’esonerato Magrini, ha considerato la chiamata "una chance da giocarsi per proseguire tra i grandi", ma si è anche detto, innamorato della Robur com’è, disposto a tornare tra i suoi ragazzi, qualora la società facesse altre scelte. Il profilo? Al momento è difficile dirlo, la società ha parlato solo tramite comunicato. Però qualche ipotesi inizia già a circolare. Se il nome di Maccarone è venuto fuori a più riprese (lo stesso Big Mac si è detto pronto a rimettersi in gioco, dopo un anno di attività, a fronte di un progetto serio), tra i diversi tecnici che sembrano piacere al Siena Fc, c’è quello di Lucio Brando. Il mister biellese è attualmente impiegato con il suo Seravezza Pozzi ai play off, dopo la conquista del terzo posto nella stagione regolare. Un gran campionato, quello disputato dal club della provincia di Lucca (che nelle ultime ore ha confermato Leonardo Calistri come direttore sportivo). Classe 1971, Brando, ha guidato in serie D il Fiorenzuola con cui ha raggiunto i play off, il Mantova condotto al salto di categoria, il Legnano, la Pianese con cui ha conquistato nuovamente gli spareggi, le Dolomiti Bellunesi e il Prato. Chiunque esso sia, la scelta del tecnico, sarà comunque propedeutica a quella dei giocatori che, almeno quelli disposti a rimanere, per loro stessa ammissione, stanno aspettando un segnale da parte della proprietà.