In casa rossoblù. Bulevardi prende il Gubbio per mano: "Fare grandi cose? Basta crederci»

Una vittoria per 5-2, anche quando non è accompagnata da una prestazione altrettanto roboante, porta con sé comunque soddisfazione e tanti elementi positivi con cui poter affrontare più serenamente la settimana di avvicinamento alla sfida con al Torres capolista. Ne ha parlato anche Danilo Bulevardi, centrocampista rossoblù ospite della trasmissione “Fuorigioco”, in onda lunedì sera su Trg. "Avevamo un grande bisogno di questa vittoria per ritrovare il morale e fiducia e affrontare le prossime gare con ancora più determinazione. Dobbiamo crederci sempre più per portare a casa più vittorie possibili da qui a fine anno". Un periodo recente sotto le aspettative ha portato un po’ di insicurezza, ma la vittoria di domenica è un ottimo punto di ripartenza: "Credo che potevamo avere qualcosa in più in classifica. Ultimamente stiamo affrontando le gare con più serenità e questo gioca a nostro favore, inoltre la squadra è giovane ed è cambiata molto rispetto allo scorso anno: ci vuole del tempo per far sì che possiamo raggiungere traguardi importanti quest’anno". Non è un fattore di unità d’intenti, quanto di consapevolezza dei traguardi che si possono raggiungere insieme: "Il gruppo è molto forte e coeso, ancora dobbiamo raggiungere la consapevolezza del fatto che possiamo fare grandi cose. Pian piano stiamo cercando di unirci ancora di più, fuori e dentro dal campo: dobbiamo credere di più in quello che facciamo, così si ottiene quel qualcosa in più necessario a vincere le partite".