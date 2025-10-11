In casa Seravezza e Forte dei Marmi. C’è il derby a Massarosa in Seconda

La seconda domenica di ottobre nel calcio dilettantistico vede tante partite in trasferta per le nostre squadre versiliesi dalla Serie D alla Seconda categoria. In casa ci sono solo il Seravezza in Serie D, il Forte dei Marmi in Promozione e le due versiliesi di Prima categoria (Capezzano e Torrelaghese) oltre al Massarosa che in Seconda categoria ha il derby versiliese (già andato in scena di recente in coppa) contro il Salavetitia Seravezza. Ma vediamo in dettaglio tutto il programma delle “ nostre“ previsto per domani pomeriggio, con tanto di designazioni arbitrali.

Serie D. Domani alle 15 al “Buon Riposo“ il Seravezza riceve lo Scandicci. Tanta curiosità c’è per vedere all’opera i verdazzurri di Masitto (schiererà una squadra più offensiva? farà partire titolatre Lepri?) dopo le dichiarazioni del presidente Vannucci post-derby perso a Camaiore. Ad arbitrare ci sarà Gabriele Zangara della sezione di Catanzaro, coadiuvato dagli assistenti di linea Andrea Lo Chiatto di Nichelino ed Andrea Poggi di Genova. Nel girone E di Serie D (siamo alla 7ª giornata) va invece lontano da casa fuori regione il Camaiore di Cristiani che sarà impegnato in quel di Trestina, allo stadio “Casini“. Nella trasferta in terra umbra i bluamaranto ritroveranno dopo le rispettive squalifiche le punte Bifini e Kthella. Dirigerà Paul Aka Iheukwumere dell’Aquila, con guardalinee Leonardo D’Andrea di Viterbo e Alessio Fiore di Roma 1.

Eccellenza. Inizia una settimana di fuoco con la prima delle tre partite in otto giorni (mercoledì c’è il turno infrasettimanale di campionato) nel girone A. Domani alle 15 il Viareggio sarà ospite della Sestese in un “testacoda“ da brividi. Nelle zebre out per squalifica Ion Gabrielli e per infortunio Belluomini e Purro. La terna designata è col fischietto Luigi Ascione di Torre del Greco ed i guardalinee empolesi Enea Furiesi e Alessia Lisi. I bianconeri di Vangioni poi mercoledì avranno la Lucchese ai Pini e domenica prossima la Massese agli Oliveti. Questa domenica allo stadio “Vitali“ ci va invece il Real Forte Querceta, ospite della Massese già affrontata in coppa: arbitra Andrea Poggianti di Livorno, assistito da Gianni Gambini di Pontedera e Domenico De Stefano di Empoli.

Promozione. La 5ª giornata qui si apre già oggi con l’anticipo del sabato Jolo-Firenze Ovest. Domani ci sono San Piero a Sieve-Pietrasanta (arbitro Giorgio Cinotti di Empoli; assistenti Klevis Laci di Empoli e Giacomo Norgiolini di Arezzo) e la partitissima Forte dei Marmi-Montignoso (Samuele Montagnani di Piombino; Giovanni De Fazio e Lorenzo Santaera di Pisa).

Prima categoria. Domani alle 15.30 sul sintetico di casa sia il Capezzano al “Maggi-Matteucci“ contro l’Atletico Lucca di Espeche (fischia Samuele Fantozzi di Pisa) sia la Torrelaghese al Marco Polo Sports Center col Capannori di Riccardo Benedetti (Lorenzo Di Carlo di Pisa).

Seconda categoria. Il clou qui sarà il derby Massarosa-Salavetitia Seravezza alle 15.30 allo stadio Comunale di Massarosa (dove fischierà Samuele Romoli di Livorno). Poi ci sarà San Macario Oltreserchio-Corsanico (Mario Nicolae Ghenea di Livorno).