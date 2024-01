In dono al super tifoso Morettini le maglie bianconera e giallorossa

Il super tifoso Luca Morettini, originario di Filottrano, ha ricevuto in dono le maglie della Juve e della Recanatese che gli sono state consegnate da Claudio Chiellini, responsabile dell’U23 bianconera, e dal vicepresidente giallorosso Mauro Tanoni. Commovente la sua storia: nel 2012, appena sedicenne, era una promessa degli Allievi della Civitanovese e stava per accedere alla Juniores nazionale quando è stato vittima di un incidente stradale nella zona tra Cantalupo e S.Ignazio che lo ha costretto ad un lunghissimo ricovero a Torrette con un periodo di coma farmacologico ed alla sedia a rotelle. La sua passione per il calcio è rimasta intatta e domenica avrà vissuto una giornata da ricordare accanto ai suoi beniamini.