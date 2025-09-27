In Eccellenza il Viareggio torna allo stadio. E in Promozione il Forte al “Necchi-Balloni“

L’ultima domenica di settembre ha come tema principale il gran ritorno (dopo più di 7 anni dall’ultima partita giocata lì) del Viareggio ai Pini. Inoltre domani ci sarà il ritorno del Forte dei Marmi al “Necchi-Balloni“... anche se in questo caso l’assenza è stata di appena un mese per la consueta manutenzione dell’erba naturale del campo, tipica di questo periodo settembrino (domenica prossima ci tornerà anche il Real Forte Querceta, contro la Lucchese). Ma vediamo il programma del weekend dalla D alla Seconda categoria: per le versiliesi inizia già oggi con l’anticipo che vede nuovamente in campo di sabato il Salavetitia Seravezza, stavolta a San Macario. Ma vediamo il palinsesto.

Serie D. Dopo il turno infra-settimanale di mercoledì che ha visto perdere sia il Seravezza (a Montevarchi 3-2) sia il Camaiore (a Pietrasanta col San Donato Tavarnelle 2-1) domani c’è subito l’occasione di riscatto per entrambe... anche se i bluamaranto hanno una trasferta proibitiva. Il Seravezza riceverà alle 15 al “Buon Riposo“ l’Orvietana nella partita del grande ex Fabri: dirige Matteo Cerqua di Trieste, coadiuvato da Mattia Casoni di Reggio Emilia e da Matteo Soverini di Bologna. Il Camaiore, che ha preso mille euro di multa per mercoledì, va a Grosseto senza gli squalificati attaccanti Bifini e Kthella (poi ha preso 2 giornate e dunque pure lui mancherà anche domenica prossima nel derby col Seravezza al Comunale): allo “Zecchini“ fischierà Sabri Ismail di Rovereto, assistito da Fabrizio Perri di Lamezia Terme e da Andrea Felis di Torino.

Eccellenza. Ci sono allo stadio dei Pini “Torquato Bresciani“ Viareggio-Belvedere (alle 15 domani arbitra Luca Iglio di Pistoia, coi guardalinee Kristian Rama di Livorno e Giacomo Di Legge di Pisa) e al “Nardini“ Castelnuovo-Real Forte Querceta (Matteo Della Porta di Benevento, Edoardo Bo di Livorno e Gabriele Checchi di Viareggio).

Promozione. Stangata sul Pietrasanta che perde il terzino Laurini per 4 turni (oltre alla pesante squalifica ci sono anche 450 euro di multa alla società). Intanto lascia il club il consigliere e socio fondatore Serafino Coluccini, dimessosi ufficialmente. Domani alle 15.30 i biancocelesti saranno nel pratese, contro il neo-promosso Jolo (terna fiorentina con Jonathan Cornello, Azze-elarab Amzil ed Annalisa Cauteruccio). Il Forte dei Marmi riceve il Settimello al “Necchi“, dove fischia Mathia Bragazzi di Carrara, coadiuvato da Elena Tarandetti di Pontedera e da Matteo Puvia di Carrara.

Prima categoria. Il big-match è al “Maggi-Matteucci“ con Capezzano-Capannori (arbitra Giulio Cerchiai di Carrara). La Torrelaghese, dopo l’eliminazione in coppa nel derby, va a Migliarino (dirige Pietro Grassi di Livorno).

Seconda categoria. Oggi c’è San Macario-Salavetitia Seravezza (Luca Massa di Carrara), domani Massarosa-Atletico Carrara (Marco Tolaini di Pontedera) e Ricortola-Corsanico (Davide Raffagnagi di Viareggio).