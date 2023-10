In edicola. Torna ‘Mesesport’. E’ il primo numero della stagione

In edicola da oggi il primo numero di ‘Mesesport’ della nuova stagione sportiva. Sono passati quattro mesi dall’ultima uscita, ma sembra un’eternità. Quel ‘Siena a pezzi’ sulla copertina di giugno, è stato infatti sostituito all’ultimo secondo dal nuovo Siena Fc di Simone Giacomini. Argomento di cui si parlerà in: ‘Robur: nobiltà e miseria’; ‘Bye bye Emiliano, non ci mancherai’; ‘Le intenzioni ci sono, ma non bastano’; ‘Il vecchio cuore bianconero ha ripreso a battere’ e, a oltre 50 anni dall’uscita del libro di Paolo Maccherini’, ‘Robur: nobiltà e miseria’. Spazio anche a Emma Villas, Virtus, Costone e Mens Sana, con un intervento del presidente Frati. Poi le rubriche: ‘Il tempo del vino e delle rose’; Geronto Coni o italico e Costituzione’; ‘Dalle stelle alle stalle in dieci anni’; ‘Mamma, mi si è ristretto il palasport’. Senza dimenticare le affermazioni della Polisportiva, il ‘cosmico’ successo dell’Eroica ’23 e un doveroso omaggio ad Alice Volpi.