In evidenza. Lo United rallenta il Campagnola. Smile, primi 40 minuti fatali a Baiso

united carpi

0

campagnola

0

UNITED CARPI: Mora, Amedei, Gianasi, Mebelli (68’ Posponi), Paramatti, Garlappi, Malagoli, Vezzani A., Crispino, Nadiri, Baraldi (71’ Addae). A disp. Guadalupi, De Marino, Stefanini, Osei, Owusu, Malvezzi, Goldoni. All. Bonissone. CAMPAGNOLA: Vlas, Camillo, Parisi, Vezzani M., Camara, Ricciotti, Previato (60’ Pedrazzoli), Barilli (84’ Chakir), Jocic, Rivi, Montanari. A disp. Vioni, Marzi, Mora G., Vecchia, Cortese, Consiglio. All. Manfredini.

Arbitro: Cobzaru di Bologna

Note: espulsi al 71’ Malagoli e all’86’ Nadiri, al 98’ Rivi. Ammoniti Camara, Mora, Addae, Malagoli, Nadiri, Vezzani A., Vlas, Montanari.

Lo United Carpi ferma il Campagnola del grande ex Jocic. Al 30’ Vezzani chiama Mora al super intervento, sul ribaltamento Vlas cicca un rinvio sulla propria trequarti ma Nadiri non riesce a insaccare a porta vuota. Al 32’ Rivi si gira, Mora è reattivo. Al 75’ dopo il rosso a Malagoli, Parisi perde palla, Nadiri viene fermato da Vlas. Nel finale Vezzani chiama in causa Mora, poi la doppia svirgolata sottoporta di Jocic e Camillo grazia i blucelesti. Nel recupero due rossi a Nadiri e Rivi.