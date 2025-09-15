In gol Garattoni e Parlati. AlbinoLeffe da sogno nel primo tempo. Poi il Trento rimonta

L’AlbinoLeffe si butta via e pareggia 2-2 rimontato dal Trento. Un punto prezioso ma potevano essere tre, perche di fatto il primo tempo è stato a chiaro appannaggio dei Celesti che sono andati in vantaggio per 2-0 (al primo minuto di gioco gol di Garattoni su assist di Parlati, al 36’ il 2-0 di Parlati su innesco di Astrologo), sfiorando in altre due occasioni la terza rete.

Poi c’è stato l’arrembante ritorno del Trento che però non ha mai creato grosse occasioni, ma ha tenuto sotto scacco la squadra ospite e ha trovato due reti: all’11 del secondo tempo grazie a un assist dell’ex Fossati per Dal Monte che ha messo a segno l’1-2 e al 34’ con un assist di Chinetti per Muca, entrambi appena entrati, che tutto solo ha realizzato il 2-2.

Poi un finale all’insegna del Trento che ha spinto cercando il 3-2, ma la difesa Celeste ha retto. Punto prezioso, ma successo che poteva far respirare ma che viene rinviato e classifica che si fa sempre piu cupa. La squadra deve ancora trovare le giuste alchimie sia in attacco, che non punge assolutamente, sia in difesa, visto che si prendono gol molto evitabili. Il processo di maturazione richiede tempi ancora lunghi.

Vasco Algisi