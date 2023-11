In infermeria pure Spagna e Strupsceki. Civitanovese, si ferma il difensore De Vito

Anche il difensore Andrea De Vito si ferma per infortunio. L’esperto centrale, lo scorso anno in Lega Pro con la maglia dell’Imolese, ha accusato un fastidio durante la partitella che si è svolta al Polisportivo, tra la Civitanovese e una rosa di giocatori argentini residenti in città. Per questo motivo, ieri il centrale di difesa si è sottoposto ad un esame radiografico, di cui però non si conosce ancora l’esito. Negli equilibri della rosa poco cambia, dato che De Vito finora non ha trovato grande spazio nell’undici titolare del tecnico Sante Alfonsi e la sua unica presenza dal primo minuto risale allo scorso primo novembre, nel match infrasettimanale contro il Montegranaro. Tuttavia, si tratta pur sempre di una soluzione in meno per lo stesso team del patron Mauro Profili. Difficile, poi, pensare che domenica scenderanno in campo Stefano Spagna e Alex Strupsceki. I due stanno svolgendo allenamenti differenziati, non essendo ancora in grado di poter rientrare in gruppo. Spagna, fa i conti con un fastidio muscolare, mentre Strupsceki, sta recuperando da uno stiramento. "Le loro condizioni stanno migliorando" spiegano dalla dirigenza.

Intanto, la società rivierasca cerca di muoversi sul mercato per completare alcuni tasselli. Il direttore generale Claudio Cicchi, in precedenza, aveva parlato di due acquisti: al momento, le zone più monitorate sembrano essere l’attacco e le fasce, reparti per i quali sono attese novità nei prossimi giorni. Domenica, i rossoblù ospiteranno il Tolentino, formazione in ripresa dopo un avvio in sordina. I cremisi di Matteo Possanzini ereditano due vittorie, contro Urbino e Urbania. Tra le loro fila, spicca l’attaccante Martin Leopoldo Garcia, passato dalla Civitanovese al Tolentino la scorsa settimana.

Francesco Rossetti