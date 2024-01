In lotta insieme per l’Eccellenza. Fratta e Forlimpopoli ora sognano

A braccetto. Fratta Terme e Forlimpopoli sono appaiate al terzo posto in Promozione: dopo 18 giornate i biancoverdi bertinoresi (che però hanno persino una gara da recuperare) e i biancazzurri artusiani inseguono con 32 punti la capolista Sampierana, prima a quota 37, e il Faenza, secondo a 36. Domenica scorsa il Fratta Terme di mister Enrico Malandri si è visto rinviare il match casalingo con la Due Emme per l’impraticabilità del proprio campo a causa della pioggia; il Forlimpopoli invece, guidato da Dario Bettini, ha centrato il blitz 1-2 a San Pietro in Vincoli, mentre Sampierana e Faenza perdevano a sorpresa in casa, rispettivamente con Del Duca (1-2) e Classe (2-3).

Per il Fratta Terme che, vanta la quarta miglior difesa e il quarto miglior attacco, e che sta giocando la miglior stagione della sua storia, il diesse Andrea Fiumi spiega: "Il nostro segreto è la passione, ma anche la serietà nel programmare la stagione, con particolare riguardo alle persone del nostro gruppo. La classifica non mente mai e se siamo lassù il merito è di uno staff e di una squadra incredibili". L’Eccellenza? "Ci sono squadre più attrezzate di noi e il salto di categoria va costruito con pazienza. I playoff comunque non sono così lontani e sicuramente sono un obiettivo. Il campionato però è molto equilibrato, dovremmo essere bravi a dare continuità ai risultati sino alla fine". L’attaccante Luca Andreoli, alla sesta stagione coi termali, è il cannoniere della squadra con 9 gol pur essendo out dall’ottava giornata.

Sulla sponda Forlimpopoli, il tecnico Dario Bettini, per tutti il ‘Cobra’, è soddisfatto: "In un campionato così equilibrato – dice – viaggiare nelle prime posizioni è molto positivo. La Promozione di quest’anno, con soli due giovani obbligatori in campo, è diventata più competitiva. Nel nostro girone, poi, ci sono quattro squadre retrocesse dall’Eccellenza: Cattolica, Classe, Cotignola e Del Duca. Da qualche settimana abbiamo ingaggiato dal Diegaro un attaccante ex Forlì come Diego Spadaro, che in tre partite ha già segnato due reti e ci darà una grossa mano". Con lui in avanti Sorin Radoi, anch’egli già biancorosso, assieme a Marco Chiarini, capocannoniere con 9 centri. A proposito delle avversarie Bettini aggiunge: "Vedo la Sampierana come favorita. Ma anche Faenza, Cattolica e Fratta Terme, che sta facendo un ottimo campionato, se la giocheranno. Dopo il quarto posto di anno scorso il nostro obiettivo è quello di confermarci".

Domenica il Fratta Terme sarà a Classe e il Forlimpopoli ospiterà il Cervia, fanalino di coda.

Enrico Magnani

Franco Pardolesi