In palio punti pesanti. Gara da non fallire per la Recanatese

La prima considerazione da fare, seppur scontata, è che tutte le partite sono importanti: questa odierna però della Recanatese contro il San Marino è, probabilmente, un pizzico più importante, almeno di quelle disputate sinora. La spiegazione è semplice: l’avversario, rispettabilissimo nonostante lo zero in classifica, è decisamente alla portata e, soprattutto, occorre mettere fieno in cascina, vista la prospettiva di affrontare un mese di ottobre che il calendario preannuncia per i giallorossi come estremamente impegnativo.

L’errore che, siamo certi non verrà sicuramente commesso, è quello di sottovalutare i "titani" che comunque le loro partite se le sono sempre giocate, a parte forse l’esordio a L’Aquila dove subirono una dura rimonta da parte degli abruzzesi. D’altronde in estate, nella piccola Repubblica, erano state sbandierate ambizioni, addirittura di accesso al professionismo, almeno da parte del presidente Emiliano Montanari che per la verità, nel recente passato, non è che abbia brillato per i risultati conseguiti in altre piazze.

Un conto però sono le dichiarazioni della vigilia, un altro invece la dura realtà di questa categoria e di questo girone dove la pagnotta va conquistata giorno per giorno con lacrime e sangue. D’Angelo e compagni dovranno quindi utilizzare le armi tipiche in questi contesti: aggressività, intensità per tutti i 90 minuti e grande concentrazione, un mantra che ripetiamo sempre ma che stavolta assume una rilevanza particolare.

Teniamo conto che sarà anche la terza partita in una settimana e che Savini ha le rotazioni contate e quindi l’undici titolare è praticamente obbligato. Con le assenze di Ghio e di Chiarella dovrebbero trovare spazio in avvio Cocino in difesa e Ciccanti come esterno offensivo a destra, favorito anche dal fatto che occorre trovare un 2005 che sia utile alla…causa. Valutazioni comunque che dipenderanno fondamentalmente proprio dallo stato di forma che avrà verificato lo staff dopo la rifinitura, in attesa dell’arrivo di un rinforzo difensivo diventato assolutamente improrogabile.

La gara è stata affidata alla direzione arbitrale di Christian Ferruzzi di Albano Laziale (una quindicina di presenze sinora in Serie D), coadiuvato dagli assistenti Francesco Gambale ed Edoardo Venturini. Probabile formazione: Zagaglia, Giusti, Cocino, Fiumanò, Mordini; Ferro, Domizi; Ciccanti, D’Angelo, Capanni, Lovotti.