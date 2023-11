In parità il big match. Il Trodica resiste in dieci

1

: Ginestra, Gobbi, Merli, Gubinelli (26’ st Girolamini), Lapi, Ferretti, Jachetta (26’ st Dell’Aquila), Stroppa (10’ st Catalani), Iori, Paradisi, Aquila. All: Passarini.

TRODICA: Monti, Ciccalè, Stortini, Monserrat, Berrettoni, Romagnoli, Panichelli, Emiliozzi, Bonvin, Titone, Garbuio (29’ st Ferreyra). All. Lelli.

Arbitro: Cocci di Ascoli.

Reti: 28’ Iori, 34’ st Titone.

Note: espulso Berrettoni all’11’ st.

Finisce in parità il big match di giornata. Da un lato il Matelica reduce dalla qualificazione ai quarti di Coppa Italia a spese dell’Appignanese e pronto ad affidarsi alle cure del nuovo allenatore Paolo Passarini, che lascia l’Arabia Saudita dopo l’esperienza sulla panchina dell’Afif Club. Dall’altro il Trodica che si conferma la squadra più in forma del campionato, capace di riacciuffare il pareggio giocando per quasi tutta la ripresa in inferiorità numerica. Al gol del bomber Iori (28’), bravo a colpire di testa su assist di Paradisi, risponde infatti Titone (ex di turno), al 34’ del secondo tempo, grazie a una bella iniziativa personale che sorprende Ginestra. Due minuti prima aveva sfiorato il pareggio anche il nuovo entrato Ferreyra approfittando di un corto retropassaggio di Merli. "C’è molto da lavorare, ma penso che ci siamo comportati bene in una gara difficile", ha detto Lorenzo Falcioni, diesse del Matelica, andato in panchina al posto di mister Passarini rientrato solo venerdì dall’Arabia. "Penso che il Trodica abbia saputo gestire bene la gara, correndo pochi rischi e credendoci fino all’ultimo", sottolinea dall’altra parte il portiere ospite Michele Monti. Insomma, un pareggio che soddisfa entrambe le squadre, le quali saranno protagoniste del girone fino al termine della stagione.

m. g.