In partenza. Galligani pronto a cambiare aria. Indizi social

Potrebbe essere davvero giunta al termine l’avventura in bianconero di Elia Galligani che dopo due stagioni con alterne fortune dovrebbe ritrovarsi svincolato il prossimo 30 giugno. Lo stesso numero 11 bianconero in un post sui suoi profili social ha condiviso la notizia di un, assai probabile a questo punto, addio al Siena Fc, dovuto anche ad una serie di problemi fisici e soprattutto di altra natura palesati negli ultimi mesi tra il calciatore e la società bianconera. Galligani era arrivato a Siena, forte del legame con mister Lamberto Magrini che lo aveva allenato a Grosseto e San Donato Tavarnelle, nel settembre del 2023 appena in tempo per esordire nella prima uscita della neo nata società nella storica gara di Borgo San Lorenzo. Nella trionfale annata in Eccellenza per Galligani 17 reti e 16 assist in 32 gare, ovvero tutte quelle disputate dalla squadra e tutte giocate tra l’altro dal primo minuto. Meno brillante e meno prolifico il campionato di serie D appena concluso andato in archivio con 29 apparizioni condite da sette gol e sei assist che comunque lo piazzano in cima alla classifica dei marcatori del Siena 2024/25.