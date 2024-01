In piena zona playout. La Pergolettese si perde ancora nei minuti finali. Felicioli: "Dobbiamo fare un esame di coscienza»

CREMA (Cremona)

Tanta amarezza in casa Pergolettese dopo la sconfitta di misura rimediata domenica al Voltini contro il Lumezzane. Un brutto passo falso da dimenticare alla svelta. Attualmente Arini e compagni sono al sedicesimo posto con 23 punti in piena zona playout e dal prossimo incontro in programma sabato in trasferta con il Renate sarà vietato sbagliare.

Da ora in poi servirà più concentrazione e nei minuti finali, un difetto da correggere visto che la Pergo, in questa stagione, ha perso diverse gare nei minuti di recupero proprio come quella di due giorni fa con il Lume.A parlare dell’incontro con i bresciani il centrocampista Gian Filippo Felicioli, uno tra i più positivi della Pergolettese: "Credo che ci sia poco da dire, quando una squadra crea sette otto occasioni gol nitide e esce dal campo con zero punti diventa difficile commentare. La prestazione è stata buona siamo stati determinati, con lo spirito giusto, cattivi e abbiamo creato tanto".

"Continuiamo a mancare però in situazioni che nel calcio sono fondamentali - ha spiegato - come fare gol e attenzione nei minuti finali, momenti della partita che ti possono cambiare la stagione. Dobbiamo rimboccarci le maniche e fare un esame di coscienza tutti quanti perché perdere una partita così è inaccettabile. In questa settimana di allenamenti dovremo preparare al meglio la partita di sabato con il Renate che per noi è come una finale".

Raffaele Sisti