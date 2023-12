In Prima Categoria la capolista Centese sarà a Molinella. Sant’Agostino a Castenaso. Domenica di derby in Promozione

Ci sarà il debutto di Diego Cantelli, il centrale difensivo arrivato dal Progresso, nel Sant’Agostino che scenderà in campo a Castenaso (ore 14.30), mentre invece sono ai saluti i fuoriquota Bandiera, Manservisi e Pansini. Cavallari recupera il capocannoniere Brito, che rientra dalla squalifica, ma dovrà rinunciare a Gherlinzoni e Zanon. "E’ una trasferta molto insidiosa – è il timore del direttore sportivo Marco Secchieroli – il Castenaso dispone di giocatori di esperienza di valore come Girotti e Jammé, si prospetta una partita equilibrata". In Promozione è il delta del Po al centro di derby avvincenti. A cominciare da quello in programma a Comacchio, dove è atteso il Casumaro di Massimiliano Testa. Favorita la formazione lagunare, che dall’arrivo di Bresciani ha macinato punti su punti: "La Comacchiese ha qualcosa in più di noi, ma sono convinto che la squadra valga di più della classifica attuale – sostiene il direttore sportivo Marco Marani – Giochiamo contro una squadra in salute, per portare a casa la pelle dovremo fare la partita perfetta". L’altro derby nel delta del Po si gioca a Mesola, nell’avvincente sfida con la Portuense. Scorrendo la classifica la formazione castellana è favorita, ma la Portuense è in salute, reduce da cinque vittorie consecutive, l’ultima addirittura di goleada con il Trebbo, mentre il Mesola nelle ultime tre gare ha totalizzato solo tre pareggi. Vista la difficoltà a trovare la via del gol è arrivato bomber Gherardi, che esordirà proprio nel derby con i rossoneri. Il Consandolo non ha derby, ma sarà alle prese con la pericolosa trasferta a Bologna con il Felsina. In Prima categoria la capolista Centese sarà a Molinella, campo tradizionalmente ostico ai biancocelesti, mentre la X Martiri cerca conferma in casa con il Gallo.