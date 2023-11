In Prima due derby: Argentario-Manciano e Monterotondo-Massa Valpiana

Due derby maremmani in Prima categoria. La capolista Massa Valpiana non avrà vita facile a Monterotondo. I rossoverdi, che hanno vinto il recupero infrasettimanale e sono saliti al quinto posto in classifica, vogliono continuare a stupire. Per il Massa Valpiana invece, primo con 23 punti , 10 in più degli avversari, un ostacolo non semplice da affrontare. Dietro il Donoratico, staccato di un punto, vuole uscire dal campo del Pianella con un risultato positivo per magari approfittare di un passo falso della formazione di Madau. L’altro derby di giornata è quello di Porto Santo Stefano. L’Argentario di Berni (nella foto) oggi ospita il Manciano di Maggio: due formazioni che lottano per la salvezza. I padroni di casa sono caduti in un novembre avaro di punti e sono scivolati a ridosso dei playout, mentre i mancianesi sono terzultimi con 7 punti. Sfida da vincere a tutti i costi anche quella del Fonteblanda sul campo del fanalino di coda Forte di Bibbona. I ragazzi di Sabatini se vorranno salvarsi oggi non devono sbagliare.