In Prima è scontro in vetta. Ora lo Jolo può scappare

Ci sono ancora ventiquattro punti virtualmente in palio, prima della fine della "regular season". E le formazioni di Prato e provincia impegnate in Prima e Seconda Categoria dovranno quindi dare ancora una volta il 110%, ricominciando dalla ventiquattresima giornata di campionato fissata per le 15 odierne. Iniziando dalla Prima Categoria, che propone lo scontro al vertice: lo Jolo capolista del girone C giocherà nella tana della Folgor Calenzano seconda, con l’obiettivo di mantenere inalterato o rimpinguare l’attuale distacco di tre lunghezze. Si tratta quindi di un turno cruciale per la banda Diodato, perlomeno in linea teorica: un eventuale successo porterebbe Lupetti e compagni a +6, dando loro un margine ancor più rassicurante. Sfida impegnativa anche quella che attende il C.F. 2001, che necessita di punti-salvezza e dovrà provare a conquistarli in casa contro il Cerbaia terza forza del raggruppamento.

Scendendo invece in Seconda Categoria, due le squadre pratesi che sognano i playoff: da una parte c’è il Montemurlo Jolly che si trova a cinque punti dalla vetta del girone E (attualmente occupata dall’Atletico Casini Spedalino) e mira a sfruttare il fattore-campo per regolare gli aglianesi del San Niccolò, sperando al contempo in un passo falso delle rivali per poterne approfittare. Discorso abbastanza simile per il Prato Nord, quinto in graduatoria, che sogna invece di violare il terreno di gioco del Pistoia Nord. Gara proibitiva sulla carta per il Chiesanuova, di scena a Gavinana contro l’ex-capolista Montagna Pistoia. Viti e soci non partono con i favori del pronostico, ma già in passato sono riusciti a ribaltare le previsioni della vigilia.

In zona playout, Galcianese e La Querce se la vedranno rispettivamente contro Olimpia Quarrata e Borgo a Buggiano. Ed eccoci inoltre al girone F: il Tavola di Tinti, quarto e in ascesa lenta ma costante, è pronto a sfidare il Mezzana. E non potrà sbagliare se vorrà mantenere la posizione, perché vincendo in casa contro il Doccia la Virtus Comeana metterebbe la freccia. Potrebbe farlo anche la Pietà, che troverà sulla propria strada un Prato Sport che lotterà con le unghie e con i denti per sperare ancora di salvarsi. Impegni esterni infine per Poggio a Caiano e Vernio, rispettivamente contro Real Peretola e Santa Maria: i poggesi vogliono restare al di sopra della linea di galleggiamento, i valbisentini tirarsi fuori al più presto delle sabbie mobili.

