In prima la filottranese torna in vetta alla classifica. Promozione, che equilibrio nel girone A. Vola la Vigor Castelfidardo nel B

Altro che fuga. Domenica amara per i Portuali (che recriminano anche per un paio di rigori non concessi) che cadono a Fabriano e si vedono raggiunti al primo posto dal Sant’Orso che sbanca Chiaravalle. Due squadre quindi a comandare nel girone A di Promozione a una giornata dalla fine dell’andata, Portuali e Sant’Orso, con la terza, il Fabriano Cerreto, che con quattro vittorie consecutive è arrivato a un solo punto di distanza dalla vetta, per un torneo dove regna l’equilibrio. Sembra aver trovato continuità il Marina che espugna il campo del Vismara per la seconda vittoria di fila. Successo esterno anche per il BarbaraMonserra, mentre prosegue a piccoli passi il Moie Vallesina che non va oltre il pari interno contro l’Osimo Stazione. Settimana da dimenticare per la Biagio Nazzaro: per i rossoblu tre partite e tre sconfitte compresa l’eliminazione in Coppa. E momento no anche per la Castelfrettese: per la squadra di Fenucci secondo ko di fila. La Vigor Castelfidardo nel girone B invece non sbaglia più un colpo. Soffre, ma stringe i denti portandosi a casa altri tre punti da Monterubbiano contro la Sangiorgese. A tenere il passo solo la corazzata Matelica.

In Prima rialza la testa la Filottranese che non sbaglia in casa contro la Labor riprendendosi il primo posto solitario anche se dietro viaggiano forte sia la Real Cameranese che il Sassoferrato Genga. Nel girone C la Passatempese torna a muovere la classifica andando a prendere un punto in rimonta in casa della capolista Vigor Montecosaro.