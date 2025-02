In Promozione caccia alla super-capolista. Ma la Vis Nova recupera Redaelli contro Civate

Tutti contro la super-capolista Vis Nova che recupera Redaelli a centrocampo e ospita a Giussano il Civate.

La prima inseguitrice, però staccata di nove lunghezze, è l’AC Lissone che priva di Urso ospita a Biassono l’ostico Calolziocorte.

Non ha un calendario semplice il Seregno che dopo aver perso per strada troppi punti in questo 2025 sarà impegnato in trasferta sul campo del Cantù San Paolo che in classifica ha soli tre punti in meno e lotta per i playoff.

Domenica ricca di scontri diretti perché c’è anche Colicoderviese-Lesmo, appaiate a quota 37 col Seregno e immediatamente alle spalle dei lissonesi. Potrebbe approfittarne la Speranza Agrate che scende in campo alle 18 a Missaglia contro l’Ars Rovagnate.

La Concorezzese con 28 punti è tranquilla e ospita il Biassono che lo è molto meno, immischiato infatti comè nell’area playout come il Cavenago opposto alla Pontelambrese.

Ro.San.