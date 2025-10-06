In promozione. L’Accademia Vittuone ringrazia il Luino: "Che cavalleria»
Solo una settimana fa altro episodio di fair play, questa volta nel campionato di Promozione durante il match Luino-Accademia Vittuone (terminato 5-3 per i padroni di casa). Accade tutto al 25’ del secondo tempo: un’azione degli ospiti viene fermata da una fortuita deviazione dell’arbitro il quale però riprende il gioco consegnando il pallone al Luino che nella ripartenza successiva va a segno (4-2). Vibranti ma inutili le proteste dei calciatori dell’Accademia Vittuone (ci scappa anche un “rosso“) nei confronti del direttore di gara per sottolineare il fatto che spettasse a loro riprendere il gioco dopo la deviazione involontaria. Provvidenziale a quel punto la decisione dei giocatori di “riparare“ il danno subìto dagli avversari. E così il gol di Policastri con cui gli ospiti accorciano le distanze (4-3) viene agevolato proprio dai padroni di casa che volontariamente non ostacolano l’avversario diretto in porta. "Un gesto di grande cavalleria del Luino", si complimentano a fine gara dallo spogliatoio dell’Accademia Vittuone. G.M.
