In Promozione nuovo anticipo di campionato. Il Belvedere ospita il Castiglioncello

Altro anticipo di campionato nel girone B di Promozione. Stavolta a giocare oggi è il Belvedere di mister Nicola Giallini (nella foto). La formazione rossonera, per il ventiquattresimo turno di campionato, alle 14.30 ospita il Castiglioncello al campo sportivo Corte degli Ulivi, a Roselle. Belvedere che ha 47 punti ed è terzo in classifica a dieci lunghezze di distanza dal duo capolista San Miniato Basso-Sestese. Castiglioncello che invece è decimo, poco fuori dalla zona playout. Una sfida molto importante, soprattutto per i biancocelesti che lottano per evitare di finire nella zona calda della classifica. I grossetani infatti sono quasi certamente fuori dalla corsa al primo posto, ma proveranno fino all’ultimo a confermarsi al terzo posto in vista poi dei playoff. Si tratta di una sfida da dentro o fuori in quanto se persistessero i dieci punti di vantaggio tra le prime due e il Belvedere la formazione grossetana sarebbe tagliata fuori con le prime due entrambe promosse senza playoff.