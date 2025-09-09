In Promozione ride solo il Casumaro. Centese e Gallo non decollano

Seconda giornata di Promozione avara di soddisfazioni per le ferraresi, ad eccezione del Casumaro, che dilaga in casa di un Granamica deficitario in questo avvio di stagione.

Le ‘lumache’ si impongono con un pokerissimo, un 5-1 che lascia ben poco spazio ad interpretazioni: in gol Benini, Govoni (doppietta), Vinci e Chinappi, e dopo due giornate la squadra di Rambaldi è a quota 4 punti mettendo in mostra un arsenale offensivo davvero notevole, dopo lo scoppiettante 3-3 casalingo al debutto.

Solo sconfitte, invece, per le altre quattro formazioni della nostra provincia: la Centese incappa in un brutto stop sul campo del Felsina (2-1). La rete del momentaneo pareggio di Bonacorsi non è bastata ad evitare la sconfitta in terra bolognese, in una partita che ha evidenziato la poca brillantezza della formazione di mister Di Ruocco, evidentemente ancora alla ricerca dei propri equilibri e della miglior condizione.

Per la Centese appena un punto in due partite, ma ancora tutto il tempo a disposizione per trovare la svolta.

Si ferma anche la corsa del Masi Torello Voghiera, che dopo l’exploit all’esordio sul campo del Bentivoglio, viene beffata negli ultimi secondi di gara dall’Msp Calcio: al "Villani" è grande equilibrio fino al 93’, con Maistrello ancora in gol per i torelli ( e sono tre in due giornate), ma ad una manciata di secondi dal fischio finale ecco la rete di Tonelli, che regala i tre punti agli ospiti e lascia l’amaro in bocca ai ragazzi di mister Ferrari.

Passo falso anche per la X Martiri, che gioca una partita simile a quella dell’esordio vincente contro il Petroniano, ma questa volta il punteggio è inverso: sconfitta per 1-0 per l’undici di Davide Bolognesi sul difficile campo della Dozzese, a punteggio pieno dopo due giornate di campionato.

Stesso risultato anche per la neopromossa Gallo, ancora ferma al palo in classifica: lo storico esordio casalingo in Promozione coincide con una sconfitta per mano dell’Atletico Castenaso, che punisce gli amaranto grazie alla rete di Cavazzini intorno alla metà della ripresa. Prossimo turno che vedrà il primo derby della stagione tra Casumaro e Masi Torello, sfida interessante aperta ad ogni pronostico, mentre la Centese ospiterà al "G&G Stadium" il sofferente Granamica per provare a sbloccarsi e centrare i primi tre punti. Turno di riposo per il Gallo, mentre la X Martiri ospiterà in casa il Valsanterno.

j.c.