In regalo il libro de La Nazione sul centenario

L’appuntamento in edicola è per sabato 16 dicembre quando in abbinamento gratuito all’edizione de La Nazione sarà possibile ricevere il libro dedicato al primo secolo di storia del Cavallino. Un volume che ripercorre il secolo amaranto, dagli albori passando attraverso il conflitto mondiale, le partite allo stadio Mancini, a Campo di Marte, e poi i ruggenti anni ’60 ma soprattutto gli anni d’oro, quelli con Terziani al comando della società con Angelillo in panchina pronto a dirigere una squadra entrata nei cuori e nelle menti di tutti i supporter con Pellicanò, Mangoni, Butti, Neri e tutti gli altri. Cento anni che passano anche attraverso retrocessioni e fallimenti con scatti d’epoca e altri che hanno fatto la storia. Fino ad arrivare ai giorni nostri. La presentazione del volume è in calendario il prossimo giovedì, 14 dicembre, nella sede dell’Arbitro Club in viale Gramsci ad Arezzo. Alle 18.30 la presentazione del volume per i primi cento anni di storia del club amaranto.