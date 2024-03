In Serie D Domani due big-match in Versilia

Weekend ricco di gare imperdibili per le versiliesi dalla Serie D fino alla Terza categoria. I due match più importanti sono in D mentre di derby ce ne sono uno in Prima e uno in Seconda. Ma vediamo il palinsesto completo con le designazioni arbitrali.

Serie D (25ªgiornata). Al “Buon Riposo“ domani alle 14.30 il Seravezza Pozzi (in crisi di risultati, con un solo punto fatto nelle ultime 6 gare) riceve il rilanciato Livorno secondo della classe: arbitrerà Andrea Mazzer di Conegliano, con assistenti Simone Mino di La Spezia e Luca Rizzo di Pinerolo. Alla stessa ora al “Necchi-Balloni“ ci sarà Real Forte dei Marmi Querceta contro GhiviBorgo, diretta da Paolo Isoardi di Cuneo, coadiuvato da Lorenzo De Giulio di Nichelino e Riccardo Trionfante di Torino.

Eccellenza (24ª). Reduce da 13 punti fatti nelle ultime 5 gare, il Camaiore va in trasferta a Perignano e sarà interessante vedere se la porta di Barsottini rimarrà inviolata (come nelle ultime 5 partite) anche contro il capocannoniere Sciapi. Fischierà Andrea Norci di Arezzo, coi guardalinee carrarini Vincenzo Smecca e Matteo Particelli.

Promozione (27ª). Entrambe in trasferta Viareggio e Pietrasanta dopo il turno infrasettimanale interno di mercoledì dove entrambe hanno vinto senza prender gol: domani alle 15 i bianconeri saranno sul campo della Real Cerretese (a Cerreto Guidi l’arbitro sarà Giovanni Macca di Pisa e gli assistenti Samuele Michele Scellato di Prato e Francesco Dell’Agnello di Pontedera) mentre i biancocelesti su quello dell’Alleanza Giovanile (a Dicomani terna con Lorenzo Danesi di Pistoia, Matteo Pacini di Empoli ed Ylenia Di Milta di Pistoia).

Prima categoria (23ª). Il clou è il derby Forte dei Marmi-Capezzano sul sintetico di via Versilia (dirigerà Marco Incontrera di Livorno). Negli squali, dopo il grave infortunio di Vaira in difesa, si è fatto male anche l’altro ex Romagnano: la punta esterna Della Pina (stiramento per lui e circa un mese di stop). Il Corsanico va a Porcari (Matteo Pagliantini di Siena). Nel girone B c’è Torrelaghese-Peccioli (Nicolò Andrea Briganti di Carrara).

Seconda categoria (23ª). Pure qui c’è un derby sul sintetico, in via Fonda a Sterpi: Sporting Camaiore-Massarosa (fischierà Andrea Palumbo di Lucca). E poi c’è Villafranchese-Lido di Camaiore (Luca Martelli di Pisa).

Terza categoria (20ª). Tutti in campo di sabato oggi alle 15: nel girone B lucchese Vorno-Stiava, San Lorenzo-Bargecchia, Morianese-Retignano e Sporting Forte dei Marmi-Spianate (14.30); nell’apuano Montagna Seravezzina-Dallas Romagnano, Pontremoli-Sporting Marina e Don Bosco Fossone-SalaVetitia Seravezza FC (18.15).