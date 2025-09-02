In Terza categoria nasce la NUHL Viareggio. L’allenatore è Domenici, il ds Bruno Peirone

Nasce una nuova realtà nel calcio dilettantistico che rappresenterà la città di Viareggio in Terza categoria. La società nasce dalla visione del presidente Donato Fambrini, titolare del Bistrot della Cittadella. L’idea è valorizzare Viareggio e creare un nuovo punto di incontro per sport, socialità e comunità. "Il calcio deve tornare a esser passione e aggregazione, amiamo Viareggio e il Carnevale – dichiara Fambrini – con NHUL Viareggio vogliamo dare alla città una squadra in cui riconoscersi ed un progetto che unisca sport, amicizia e territorio". Il quartier generale del club sarà proprio al Bistrot alla Cittadella del Carnevale (l’acronimo NHUL dervia appunto dal nome del locale: "Non Ho Una Lira"). Le partite casalinghe verranno disputate il venerdì sera alle 21 allo stadio di Capezzano Pianore.

Oltre al presidente Fambrini ci sono come vice-presidente Salvatore Stella, come segretario-tesoriere-addetto stampa Andrea Raffagnagi, come project manager Samuel Giannetti. L’allenatore sarà Alberto Domenici. Il direttore sportivo Bruno Peirone. Nello staff tecnico anche Edoardo Tingi e Marco Lazzarini.