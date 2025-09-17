In trasferta. A caccia dell’impresa dopo il ko dell’andata: "Il Montefano punta alla qualificazione»

"Ci teniamo alla Coppa Italia e faremo di tutto per potere andare avanti". Lorenzo Gigli, diesse del Montefano, pensa al match di oggi alle 20 a Chiesanuova. "Ci attende – aggiunge – un impegno difficile. Loro hanno vinto da noi e dispongono di due risultati su tre, ma faremo di tutto per potere conquistare la vittoria". Il diesse dei viola ripensa alla partita di andata. "In quella occasione – abbiamo disputato una buona prova, ma non abbiamo sfruttato le occasioni. Di fronte avremo una formazione esperta, che può contare su individualità esperte e di valore, dovremo stare attenti a sfruttare le nostre caratteristiche". Il Montefano è reduce dalla sconfitta a Matelica in campionato mentre all’esordio aveva vinto contro la Sangiustese. "Siamo contenti, ma è solo l’inizio della stagione e c’è ancora tanto da lavorare. Finora la squadra si è fatta apprezzare per avere disputato buone prove, ma l’Eccellenza si sta dimostrando ancora una volta come un campionato difficile, in cui non c’è da abbassare la guardia ma lavorare sodo per migliorarsi perché ci attendono match contro squadre ben attrezzate".