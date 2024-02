In trasferta a Castelfiorentino. Il Tuttocuoio lanciato verso la “D“. Tre punti preziosi nel testa-coda

CASTELFIORENTINO

1

TUTTOCUOIO

3

CASTELFIORENTINO: Neri, Duranti, Casanova (48’ st Locci), Viti (25’ st Boumarouan), Mancini (43’ st Pieracci), Canali (42’ pt Maltinti), Giani (35’ st Borri), Ercoli, Daidola, Benvenuti, Bruni. All. Scardigli.

TUTTOCUOIO: Carcani, Puleo, Remorini, Massaro, Papi, Rossi (25’ st Campagna), Fiscella, Severi, Centonze, Caggianese, Solari (1’ st Princiotta). All. Sena.

Arbitro: Lachi di Siena.

Marcatori: 15’ pt Massaro (T), 32’ pt Giani (C), 39’ pt Caggianese (T); 50’ st Remorini (T).

CASTELFIORENTINO – Una vittoria che profuma di Serie D. Ovviamente facendo tutti gli scongiuri del caso. Ma il 3-1 nel testa -coda di Castelfiorentino consente alla squadra di Sena di compiere un secondo pieno allungo sulla seconda, la Cuoiopelli, ora sotto di 8 punti a 7 gare dalla fine e attesa al Leporaia tra due turni (10 marzo). Anche i numeri parlano della solidità della capolista, che dopo 23 partite detiene la miglior difesa, con 16 reti subite, e il miglior attacco, con 35 gol segnati. Tre dei quali ieri sul terreno dell’ultima in classifica, guidata dall’ex Scardigli, in un confronto tutt’altro che facile e che nella ripresa ha rischiato di complicarsi. Al riposo i neroverdi erano andati comunque in vantaggio grazie al tap-in di Massaro, lesto a ribattere in porta una conclusione di Caggianese ribattuta da Neri e poi, 8’ dopo aver preso il pari di Giani (gran destro sul palo più lontano), a scattare con Caggianese lanciato in velocità da Centonze.

Il rientro in campo non è stato accompagnato dalla necessaria concentrazione, tant’è che il Castelfiorentino ha potuto fare la sua brava figura sfiorando un pari – che non avrebbe fatto gridare allo scandalo – in particolare nel cuore della frazione quando Carcani ha dovuto chiedere l’aiuto del palo per sventare una conclusione di Daidola. Poi, nell’ultima azione della gara, una punizione di Remorini leggermente deviata ha messo il sigillo alla 14a vittoria stagionale.

S.L.