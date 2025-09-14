In trasferta a Scanzorosciate. Sondrio un cantiere aperto. Amelia: "Si torna sul mercato»

La Nuova Sondrio archivia la sconfitta casalinga contro il Brusaporto, accelera le trattative per completare la rosa e cerca l’immediato riscatto a Scanzorosciate. Analizzato nei dettagli il ko contro il Brusaporto, per non commettere gli stessi grossolani errori, la squadra Marco Amelia ha lavorato forte alla Castellina per preparare al meglio la trasferta in terra bergamasca. Terminata la buriana, conclusasi con la cacciata del direttore sportivo Salvadori, la formazione valtellinese sta operando sul mercato per riuscire ad ingaggiare quei giocatori necessari per completare la rosa. Tutto sotto la regia dell’allenatore che aveva chiesto giocatori con determinate caratteristiche già ad inizio estate. Da qui (anche) l’insanabile diversità di vedute e la separazione con Salvadori. "All’esordio abbiamo commesso degli errori ma ho visto anche cose buone – spiega Amelia -. Dico solo che in campo c’erano 8 under, chi era venuto per rinforzare la squadra non lo ha fatto… e quindi dobbiamo cambiare qualcosa e ritornare sul mercato. I giovani hanno bisogno di “spalle“ dove aggrapparsi nei momenti difficili". Il club ha dato il benvenuto a Marco Maffia, alla terza stagione con i sondriesi. Ed è arrivato Andrew Marie-Sainte, centrale francese classe ’98, cresciuto nelle giovanili del Napoli. Salutati Loncini e Lemke: non fanno più parte del progetto. Ora sotto con il centravanti, forse straniero

Fulvio D’Eri