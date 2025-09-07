In trasferta. I consigli dell’allenatore Giandomenico: "Sangiustese attesa da una gara insidiosa. Quei tre davanti sono da fermare»

"Ci attende una partita ricca di insidie, il Montefano è una formazione da affrontare con la massima attenzione e mi ha destato una bella impressione". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, parla del match di oggi alle 15. "Giocheremo su un campo piccolo, difficile, dove si fa fatica e noi – aggiunge l’allenatore – speriamo di averla preparata bene". Il tecnico rossoblù ha visto all’opera la formazione viola allenata da Bilò nel match di Coppa Italia contro il Chiesanuova. "Mi sono piaciuti, hanno creato occasioni, si sono dimostrati organizzati, hanno idee, esprimono un buon calcio, è vero che alla fine sono usciti dal campo battuti però hanno creato diverse occasioni".

Servirà una Sangiustese che terrà conto delle caratteristiche degli avversari. "Dovremo cercare di non fare giocare quei tre davanti – spiega Giandomenico – che fanno la differenza, poi hanno in Bambozzi un elemento che detta i tempi e ha qualità". Dall’altro lato i rossoblù dovranno però impensierire gli avversari, creare problemi agli avversari. "Proveremo a fare la nostra gara, poi alla fine tireremo le somme". Per questa partita la Sangiustese non potrà contare su Lattanzi e Cognigni.