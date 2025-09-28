In trasferta. Un rinfrancato. Chiesanuova ritrova Monaco

Ostacolo Matelica per la risalita del Chiesanuova. Alle 15.30 i biancorossi sono di scena a Matelica, protagonista di un avvio senza sconfitte e con 7 punti presi sui 9 a disposizione. Rinfrancato dal successo sul Montefano, il team di Mobili vuole trovare la continuità nei risultati ma non solo come spiega il tecnico. Mobili peraltro è squalificato. Mister, scherzando si affiderà unicamente alla voce o magari andrà con i foglietti? "No,no, niente foglietti. Tutto sommato sarò abbastanza vicino al campo e potrò dare indicazioni ai ragazzi". Domenica l’ha sostituita il preparatore dei portieri Corsetti, a Matelica ci penserà Tacconi? "Sì, è il vice allenatore e con il rientro di Monaco, darà lui le indicazioni dalla panchina. Tacconi ha questo doppio ruolo, si è fatto trovare pronto e ci ha dato una bella mano, ma è ovvio che l’età non è dalla sua e per noi ritrovare Monaco al centro della difesa è importante". Più sereni dopo la vittoria sul Montefano, ora l’obiettivo è trovare la continuità? "Sì, ma non parlo solo dei risultati. Capisco che non siamo dei robot ma non dobbiamo farci condizionare troppo dai risultati. Serve invece maturità ed affrontare le gare una alla volta". Quali i punti di forza del Matelica? "Anzitutto ha un bravo allenatore come Ciattaglia. Poi ha elementi importanti come Ginestra, per non parlare davanti di D’Errico e Allegretti che con questa categoria centrano poco e possono risolvere la partita in ogni momento".

Andrea Scoppa