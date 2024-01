In tribuna. Al ‘Berni’ presente anche l’ex arbitro. Stefano Braschi

Nonostante il turno infrasettimanale, non è mancato, ieri, il tifo sugli spalti del Berni. Se anche i sostenitori della Fortis Juventus hanno fatto sentire la propria voce, Bianchi e compagni hanno potuto contare per tutti e i 90 minuti sul sostegno del popolo bianconero. "Noi vogliamo solo il Rastrello" hanno cantato dalla Curva, nella speranza che nel più breve tempo possibile i loro cori possano partire dagli spalti del Franchi. Non sono neanche mancati cori non proprio di stima, nei confronti del presidente dello scorso anno Emiliano Montanari. Ad assistere alla partita, nella tribuna coperta del Berni, anche Stefano Braschi, ex arbitro internazionale ed ex dirigente arbitrale, nonché direttore generale della Robur nel 2003, appena chiusa la carriera in campo, nomina che gli costò anche una squalifica perché accettata senza il consenso dell’Aia.