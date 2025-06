In uscita. Giocatori in bilico. Cavallari-Boccardi possono sperare

Sarà finito lo smantellamento della rosa bianconera? Presto si saprà. Con il destino in bilico sono rimasti soltanto tre giocatori (oltre ai giovani Ruggero, Carbé e Di Gianni in cui verosimilmente l’avventura sulle lastre è finita): ammesso che difficilmente Farneti possa proseguire il proprio cammino in bianconero, fosse solo che dal prossimo anno, non sarà più un under (è un 2004), da capire se Cavallari e Boccardi si vedranno ancora con la casacca della Robur. Arrivati in fondo a questo ‘percorso a ostacoli’ è lecito pensare che di probabilità ce ne siano. Cavallari, nel caso, sarebbe l’unico centrale di difesa sopravvissuto alla rivoluzione, considerato che ad Achy e Biancon non è stato rinnovato il contratto. Boccardi andrebbe ad affiancare Giannetti, in scadenza nel 2026. Passando al centrocampo, invece, nelle scorse ore un altro nuovo nome è stato accostato alla Robur: quello del classe 2001 Emanuele Menghi, la scorsa stagione al Seravezza Pozzi, con precedenti esperienze al Trestina, al Rieti, alla Nuova Florida, alla Viterbese e al Follonica Gavorrano. Secondo notiziariodelcalcio, sul ragazzo ci sarebbe anche la Clodiense.