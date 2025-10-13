In vantaggio nel primo tempo, i ragazzi di Farneti vengono raggiunti da un dubbio rigore. Merighi illude il Sasso Marconi

Immeritata sconfitta esterna per il Sasso Marconi di Franco Farneti che, sul nobile terreno di gioco del ‘Garilli’ di Piacenza, cade al termine di una partita in cui avrebbe senza dubbio meritato di strappare un risultato positivo.

I gialloblù sassesi partono con il piede sull’acceleratore e, al 10’, nonostante il maggiore tasso tecnico dei padroni di casa – assoluti favoriti per la vittoria assieme all’altra corazzata Pistoiese – riescono a portarsi in vantaggio: sugli sviluppi di una veloce ripartenza, Merighi brucia il diretto marcatore Zaffalon e, con un preciso diagonale, gonfia la rete alle spalle di Ribero.

Stordito dal quasi immediato svantaggio, il Piacenza cerca di prendere in mano le redini del gioco, ma la retroguardia ospite riesce a difendersi con grande ordine e compattezza e a neutralizzare tutti i tentativi offensivi avversari.

Nella ripresa, la band di Franzini rientra in campo con il chiaro intento di riequilibrare la sfida e, al 25’, il direttore di gara decide di concedergli un penalty molto generoso per un tocco di mano di Montanaro, che aveva il braccio attaccato al corpo. Sul dischetto si presenta Taugordeau che, con freddezza, batte Celeste.

Nonostante lo choc per il pareggio, il Sasso continua a difendersi con ordine e a cercare di pungere là davanti tant’è che, per assistere a una nuova occasione del Piacenza, occorre attendere un pericoloso colpo di testa di Pino all’interno dell’area piccola al 35’. Sarà, purtroppo, il preludio al vantaggio locale, che arriverà otto giri di orologio più tardi: sugli sviluppi di un corner, la sfera giunge sui piedi del neo-entrato Lordkipanidze che, con una bordata da fuori area, gonfia la rete e fissa il punteggio sul definitivo 2-1.

Nicola Baldini