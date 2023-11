In vetta il derby del cuoio. Cuoiopelli-Tuttocuoio

E’ il derby Cuoiopelli-Tuttocuoio la partita più importante di questa decima giornata del giorne A del campionato di Eccellenza. Quello tra i biancorossi di Roberto Falivena e i neroverdi di Francesco Tavano è lo scontro diretto in vetta alla classifica. La Cuoio è prima insieme al Fratres Perignano (che ospita lo Zenith Prato e potrebbe approfittarne per balzare da solo in testa), il Tuttocuoio insegue a un solo punto di distanza.

"Noi stiamo bene a livello mentale e fisico, la stiamo preparando bene cercando di avere continuità nei risultati - le parole di Francesco Tavano tecnico del Tuttocuoio – La partita è difficile perché loro stanno facendo un ottimo campionato. Sicuramente sarà un derby bello e competitivo perché siamo due squadre attrezzate per disputare un buon campionato". Anche Roberto Falivena, allenatore della Cuoiopelli, sottolinea la difficoltà della gara e la "necessità di proseguire la scia positiva". "Oggi sarà dura perché il Tuttocuoio è una squadra costruita bene – dice Falivena - Dopo una settimana di stop il nostro obiettivo è quello di non interrompere la scia positiva. Ci siamo allenati bene, in queste due settimane abbiamo perso un solo allenamento. Oggi verificheremo se Cavallini e Lici potranno essere della partita. Intanto sta entrando in forma il nuovo attaccante Di Federico. Il Fratres ha lo Zenith e, sulla carta, è vero che ha una gara più facile di noi. Ma non è detto, a me lo Zenith è piaciuto tantissimo".

La Geotermica, infine, cerca la prima vittoria in casa contro il Camaiore. Gara difficile, ma guardando la classifica, alla portata di Rossi e compagni. Le gare della nona giornata, che era in programma nel fine settimana del 4 e 5 novembre, verranno disputate il 23 e 24 dicembre.

G.N.