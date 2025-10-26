INARRESTABILE. La Vigor ci crede, ma Lunano è superiore

VIGOR

1

LUNANO

2

VIGOR : Simeoni, Fabiani, Silvestri, Calvigioni, Camilletti, Ballarini (25’ st Magi), Stacchiotti, Mosca, Guidobaldi F. (32’ st Barigelli), Valleja (32’ st Kurti), Guidobaldi R. (36’ st Kanté). Panchina: Bonifazi, De Maio, Montesi, Torresi, Pasqualini. All. Bedetti.

LUNANO: Andreani, Battistoni, Beninati, Lorenzoni, Mobili Giacomo, Zandri, Pagliardini, Paradisi, Zazzeroni (45’ st Bracci). Montagnoli, Sema (18’ st Bosoi). Panchina: Onyekw, Marta, Cancellieri, Righi, Nobili Cristian, Germinale, Gostoli. All. Manfredini.

Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno.

Reti: 9’ pt Pagliardini (rig.), 18’ pt Guidobaldi Romeo, 43’ st Battistoni.

La capolista passa anche a Castelfidardo. Di misura, ma tanto basta per prendersi altri tre punti. Decide un gol di Battistoni nel finale, con un batti e ribatti a seguito di calcio d’angolo e il numero due ospite è lesto a infilare Simeoni. Nel primo tempo Lunano in vantaggio su rigore con Pagliardini, poi il provvisorio pareggio di Romeo Guidobaldi con un pallonetto a seguito di un fallo laterale.