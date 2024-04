Inarrestabili. Cittadella, settima magia. Che rimonta a Colorno

colorno

1

cittadella

3

COLORNO: Cattabiani, Toma, Castagnetti (11’st Renzetti), Setti, Denti (28’st Lo Re), Bersanelli, Piscicelli, Della Valle (12’st Lessa Locko), Pessagno (23’’st Morrone), Lorenzani, Carrasco. A disp.: Monteverdi, Galuppo, Manghi, Mariniello, Delporto. All. Galli

CITTADELLA VIS MODENA: Narduzzo, Azzi (35’st Pivetti), Boilini, Aldrovandi (42’st De Lucca), Caselli, Arati (10’st Covili), Caesar Tesa (36’pt Vernia), Pezzani, Malivojevic (23’st Bandaogo), Martinez, Guidone. A disp.: Rosa, Falanelli, Ridolfi, Mondaini. All. Salmi

Arbitro: Coppelli di Mantova

Reti: 42’ Toma, 3’st Guidone, 22’st Malivojevic, 28’st Martinez

Note: ammoniti Pezzani, Narduzzo, Vernia, Azzi, Lo Re, Guidone

È sempre più vicina la prima storica Serie D della Cittadella. La settima vittoria di fila, abbinata al pari del Terre di Castelli, spedisce la squadra di Salmi a +8 a 3 gare dalla fine e ora mancano 2 punti alla metamtica: con un successo domenica con l’Agazzanese a San Damaso sarà festa anticipata per la società del patron Galassini. A Colorno sfiora subito il gol Pezzani, servito da Martinez poi da corner al 20’ Malivojevic calcia fuori da due passi. Al 42’ però la doccia fredda quando Toma batte Narduzzo in mischia. Nella ripresa però è un’altra musica. Al 3’ Guidone pareggia di testa dopo un cross magistrale di Azzi da destra. Al 15’ Piscicelli dal limite chiama Narduzzo alla parata in tuffo. Poi al 22’ ecco la firma di Malivojevic per il 2-1 dopo una bella azione personale. Nel tris al 28’ c’è la firma di Martinez che trasforma una punizione in modo magistrale e fa scattare il count down da serie D della capolista. Per mister Salmi "non abbiamo fatto bene nei primi 45’ per merito del Colorno, ma per fortuna abbiamo pareggiato subito nella ripresa e da lì abbiamo ricominciato a fare il nostro gioco e questi tre punti sono fondamentali. Ho la fortuna di allenare dei grandi giocatori che hanno segnato tre reti di grande fattura. Ora ci manca un pizzico guizzo e vogliamo farlo il prima possibile".