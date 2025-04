Inaugurazione del Responsible Health & Performance Center a Rimini entro il 2025

Si procede a passo spedito. Tanto che potrebbero non servire anche i tre mesi di proroga eventualmente concessi. A scandire i tempi che porteranno all’inaugurazione del ‘Responsible Health & Performance Center’, il nuovo polo per sport e salute della Gaiofana, è la Responsible di Stefano Petracca che, insieme al Comune di Rimini e al Rimini Fc, sta portando a termine i lavori di rifacimento di quel centro sportivo tanto caro ai tifosi biancorossi e che presto sarà la casa del Rimini. "L’obiettivo – spiegano dalla società – è inaugurare il centro entro la fine del 2025, offrendo alla città di Rimini un’infrastruttura innovativa che promuova il benessere fisico e sociale". Un centro, su una superficie di 100.000 metri quadrati sulla quale presto prenderanno forma sette campi da calcio (due in erba naturale regolamentari omologati, due in erba sintetica regolamentari omologati, due campi otto contro otto in erba sintetica e un campo da calcio a cinque in erba sintetica), una pista ciclo-podistica e una palestra polivalente multidisciplinare.

Ma non è tutto qui. Perché alla Gaiofana sorgerà anche un presidio medico e fisioterapico d’eccellenza, con servizi di riabilitazione e prevenzione aperti alla comunità. Ci sarà una foresteria con alloggi moderni per atleti, staff tecnico e personale medico. Poi aree verdi, spazi di aggregazione, parcheggi con impianto fotovoltaico e zone dedicate alla ristorazione. "Il cantiere – spiegano – avviato a novembre dello scorso anno, ha già completato le fasi preliminari e sta avanzando con le opere strutturali, rispettando i tempi previsti. Questo progetto si distingue per l’approccio sostenibile e inclusivo, rispondendo ai criteri del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)". "Il Responsible Health & Performance Center rappresenta – spiega il presidente di Responsible spa Stefano Petracca – un passo significativo verso un futuro in cui salute e sport siano accessibili a tutti. Questo centro sarà un punto di riferimento non solo per gli atleti, ma soprattutto per l’intera comunità". Un progetto apprezzato anche dal presidente della Lega Pro, Matteo Marani. "Questa idea che unisce la salute allo sport è un messaggio bellissimo. Dobbiamo pensare a uno sport più sostenibile".