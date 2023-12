Incidente blocca gli arbitri Terranuova: niente coppa

TERRANUOVA

Nulla di fatto tra Terranuova Traiana e Firenze Ovest. La gara in programma ieri pomeriggio alle 18 e valevole per la semifinale di Coppa Italia Dilettanti è stata infatti rinviata a data da destinarsi per via dell’indisponibilità della terna arbitrale composta dal signor Mascelloni di Grosseto, coadiuvato da Della Bartola e Mbouna Temfack di Pisa. L’assenza di arbitro e assistenti al Matteini è stata causata da un incidente stradale in prossimità del casello autostradale. È stato attivato il Pronto Aia, il servizio che entra in funzione per il reperimento di una terna sostitutiva, ma ciò non è stato possibile. Adesso la partita dovrà essere recuperata sicuramente entro il mese di gennaio. Per mercoledì 7 febbraio è fissata la finale al Gino Bozzi di Firenze, quindi per quella data ci sarà bisogno senza dubbio del nome della seconda finalista che andrà ad affrontare lo Sporting Cecina, uscito vincitore per 2-1 dal match di ieri contro il Fratres Perignano.

In forte dubbio i fine settimana a cavallo delle festività natalizie, considerando che il Terranuova scenderà in campo anche sabato 23 dicembre per recuperare la gara contro la Sinalunghese, saltata a causa dell’alluvione. Il girone di ritorno ripartirà invece il 7 gennaio, mese già intenso, con due turni infrasettimanali della regular season previsti per il 10 e il 24. Una soluzione verrà comunque trovata tra le pieghe dei numerosi impegni di campionato. Niente da fare dunque per coloro che speravano di assistere all’eventuale esordio in maglia biancorossa di Privitera, ultimo acquisto in oridne di tempo dei biancorossi.

Francesco Tozzi