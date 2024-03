INCONTRO SPECIALE. Lo “zio“ fa visita ad un tifoso 86enne in una Rsa comasca

"Ho un desiderio, vorrei incontrare Beppe Bergomi o Javier Zanetti, i miei idoli". Aveva un sogno nel cassetto il signor Domenico, 86 anni, tifoso interista da sempre. E per realizzarlo aveva chiesto aiuto ai Nipoti di Babbo Natale nell’ambito del progetto lanciato dalla onlus “Un sorriso in più” di Como, che cerca di esaudire le richieste degli anziani ospiti delle Rsa italiane (nel 2023 esauditi 8478 desideri). Così, tramite l’intermediazione dei Bindun, la squadra delle vecchie glorie nerazzurre, quel sogno si è realizzato e pochi giorni fa Domenico, che vive nella Casa anziani intercomunale di Uggiate Trevano (nel Comasco) ha ricevuto la visita a sorpresa dello “zio“ Bergomi. Un regalo di Natale post-datato ma comunque graditissimo anche perché il signor Domenico da tempo, a causa di acciacchi che lo limitano negli spostamenti, non può seguire l’Inter allo stadio. Quando l’ex capitano nerazzurro è arrivato, inizialmente Domenico non l’aveva riconosciuto, per colpa della mascherina. "A quel punto – racconta Bergomi - mi sono presentato e lui è rimasto immobile e incredulo per qualche secondo. Poi è stato emozionante perché abbiamo parlato per un’ora di tutto.." G.M.