Incontro speciale tra la Carrarese e i bambini della scuola elementare di Fossola

Appuntamento speciale per i giocatori e l’allenatore della Carrarese, ma soprattutto per tanti bambini della scuola elementare di Fossola. La primaria Gentili, infatti, ha organizzato un incontro con la Carrarese che è in programma domani, dalle ore 14 alle 15.30 alla scuola di Fossola.

Gli alunni, di tutte le classi, dai più piccoli di prima ai più grandicelli di quinta, incontreranno i giocatori e l’allenatore Antonio Calabro. Un appuntamento molto atteso dai giovanissimi alunni, molti dei quali sono tifosissimi della squadra azzurra per non parlare di quelli, calciatori ’in erba’, sia maschi che femmine, che da anni si allenano orgogliosamente nei “vivaio” della Carrarese.

E sono tanti gli alunni che indossano tuta e maglia ufficiale della loro squadra del cuore ormai abitualmente, con grande orgoglio e senso di appartenenza, anche per andare a scuola. Ogni classe si è preparata all’evento imparando l’inno ufficiale della squadra e allestendo una scenografia speciale con bandierine e gagliardetti. Ci sarà anche un mega-striscione da stadio per accogliere e onorare la squadra della città. Pronte anche alcune domande.

Insomma, un’altra simpatica ed emozionante iniziativa per la Carrarese dopo che ’altro pomeriggio, allo stadio dei Marmi, venti studenti delle scuole cittadine avevano disputato una partitella con gli azzurri.