Incroci per la salvezza. United e Titani ci credono

Si rimettono a caccia di punti in casa San Marino e United Riccione. I biancazzurri della Repubblica, reduci dal buon pareggio sul campo del Lentigione, al ’Calbi’ di Cattolica oggi attendono la visita del Progresso. Un faccia a faccia fondamentale per i titani considerando che i bolognesi, sin qui, hanno raccolto solo quattro punti in più. L’occasione è buona, quindi, per cercare di scalare qualche posizione in classifica, allontanarsi dalla zona pericolosissima. E magari farci finire dentro qualche diretta concorrente. Il Progresso che arriva in Romagna è sicuramente in un buon momento, reduce da due vittorie consecutive contro Piacenza e United Riccione. United che oggi davanti al pubblico dello stadio ’Nicoletti’ se la vedranno con il Fiorenzuola ultimo della classe. Non un’ultima spiaggia, ma quasi, per la formazione della Perla Verde che è decisamente in caduta libera, riuscita nell’impresa non facile di farsi quasi raggiungere da quelle inseguitrici che fino a qualche mese fa sembravano lontane anni luce. Ma con soli due punti raccolti nelle ultime nove gare sarebbe stato difficile pensare che potesse andare diversamente. Così, i novanta minuti di questo pomeriggio contro il Fiorenzuola rappresentano già uno spartiacque non indifferente per la squadra del presidente Tranquilli. Soltanto tre i punti che dividono in classifica i romagnoli dai piacentini. E pure la Sammaurese spera di guadagnarci qualcosa dallo scontro diretto del ’Nicoletti’, anche se l’Altopascio, avversario di oggi della squadra di San Mauro, non è esattamente di quelli facilissimi da battere. Incroci sulla strada della salvezza che, comunque restano pericolosissimi, classifica alla mano.

Serie D. Girone D (24ª giornata, ore 14.30): Forlì-Cittadella Vis Modena, Imolese-Lentigione, Piacenza-Ravenna, Pistoiese-Prato, San Marino-Progresso, Sasso Marconi-Tuttocuoio, Tau Altopascio-Sammaurese, United Riccione-Fiorenzuola, Zenith Prato-Corticella. Classifica: Forlì, Ravenna 54; Tau Altopascio 49; Pistoiese, Lentigione 42; Prato, Imolese 32; Tuttocuoio 31; Cittadella Vis Modena, Sasso Marconi 28; Progresso 27; Zenith Prato 26; Piacenza 25; San Marino, Corticella 23; United Riccione 19; Sammaurese, Fiorenzuola 16.