Indiani: "Abbiamo creato tanto, peccato perdere così"

SASSARI

"C’è rammarico perchè l’avevamo rimontata in inferiorità numerica". Paolo Indiani (nella foto) non nasconde la delusione nella sala stampa dello stadio "Vanni Sanna" di Sassari. "Non è da tutti venire qua, dove non ha vinto nessuno, e riprendere il risultato come abbiamo fatto noi. Nella ripresa l’abbiamo tenuta in equilibrio e abbiamo creato situazioni di pericolo nonostante fossimo in dieci uomini. Il pareggio lo avremo meritato. Un vero peccato aver subito il 3-2 dopo il pari di Gucci".

A fare da contraltare c’è la solita fragilità difensiva. "Ormai siamo a ripetere sempre gli stessi discorsi. Anche oggi abbiamo subito tre gol evitabili".

Un punto sarebbe stato certamente un viatico migliore in vista del derby di lunedì prossimo contro il Perugia. I numeri dicono che gli amaranto hanno vinto una sola partita nelle ultime sei. Fortunatamente il margine sulla zona playout resta sempre di tre lunghezze. Sulla panchina opposta, tira un sospiro di sollievo Greco. Il tecnico della Torres analizza così la gara. "Ci siamo complicati un pò la vita da soli. Dovevamo chiuderla e non ci siamo riusciti. Ci è preso un po di timore nel finale dii partita e abbiamo subìto il 2-2. La sfida di oggi ha confermato come questo sia un girone molto equilibrato dove si può vincere e perdere contro chiunque". Con questi tre punti i sardi restano in scia al Cesena e nel prossimo turno si disputerà proprio lo scontro diretto con i romagnoli. "Per noi sarà un onore andare a Cesena in questa posizione di classifica".

Andrea Lorentini