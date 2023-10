Indiani: "Costretto a fare turnover". La rabbia di Selvaggio

E’ un Paolo Indiani (nella foto) mesto quello che si presenta nel post partita di Ancona. Il tecnico parte dall’analisi della gara.

"Nel primo tempo abbiamo tenuto il campo. Nella ripresa, quando si sono aperti gli spazi non ce l’abbiamo più fatta a contenerli. Quando gli avversari possono andare in contropiede noi soffriamo. E’ capitato anche altre volte". Le scelte iniziali non hanno pagato, ma l’allenatore amaranto difende il turnover. "Ero obbligato a cambiare rispetto a lunedì sera avendo avuto soltanto due giorni per recuperare. Non credo che la sconfitta dipenda dal turnover. Ho tenuto fuori Settembrini perchè diffidato e ho preferito mandare in campo solo Mawuli dei due che erano a rischio squalifica".

Alla serata negativa si aggiunge anche l’infortunio di Trombini. "Dalle prime valutazioni dello staff medico sembra sia un problema grave. Un vero peccato". In sala stampa si presenta anche l’amministratore delegato Sabatino Selvaggio. "E’ un passo indietro rispetto alla prestazione contro la Spal. Una prestazione totalmente incolore". Selvaggio non cerca alibi rispetto al gol annullato a Kozak. " Non possiamo appellarci a questo episodio perchè altrimenti rischiamo di trovare giustificazioni. Bisogna lavorare sugli errori e sull’atteggiamento mentale che deve essere differente. Dobbiamo interrompere questi alti e bassi". Con i tre gol subiti dall’Ancona sono 18 le reti incassate dal cavallino in appena 10 giornate. Numeri preoccupanti. "Purtroppo subiamo ogni partita e dobbiamo invertire il trend che ci accompagna da inizio stagione".

A.L.